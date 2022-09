Atalanta: Palomino ascoltato dalla Procura antidoping (Di giovedì 1 settembre 2022) Il difensore dell’Atalanta, Josè Palomino, risultato positivo al ‘Clostebol Metabolita’ in un controllo antidoping a sorpresa, è in questi momenti ascoltato negli uffici della Procura antidoping allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Palomino sarà ascoltato dal Procuratore di Nado Italia Pierfilippo Laviani. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Il difensore dell’, Josè, risultato positivo al ‘Clostebol Metabolita’ in un controlloa sorpresa, è in questi momentinegli uffici dellaallo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa,saràdaltore di Nado Italia Pierfilippo Laviani. SportFace.

