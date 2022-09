Atalanta, le ultime ore: si lavora in uscita più che in entrata (Di giovedì 1 settembre 2022) Il countdown verso la chiusura del calciomercato è partito: l’1 settembre è l’ultimo giorno utile per riuscire a chiudere gli affari in Serie A. Sono ore di frenesia e lavoro negli uffici delle società e l’Atalanta non fa eccezione, con piste ancora calde, altre più fredde e alcune emerse nelle scorse ore. Boga, il Leicester bussa. È stato il grande colpo del mercato di gennaio, ma l’avventura bergamasca di Jéremie Boga potrebbe essere già agli sgoccioli. Su di lui il forte interessamento del Leicester City, che ha perso tra l’altro proprio Lookman in estate, non confermato dopo il prestito al Lipsia e poi arrivato all’Atalanta. Situazione che resta da monitorare: al suo possibile addio sono legate ovviamente le uscite di Malinovskyi ed eventualmente Muriel. Novità Hateboer. Dalla Spagna rimbalzano voci di un potenziale interesse del Villarreal per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Il countdown verso la chiusura del calciomercato è partito: l’1 settembre è l’ultimo giorno utile per riuscire a chiudere gli affari in Serie A. Sono ore di frenesia e lavoro negli uffici delle società e l’non fa eccezione, con piste ancora calde, altre più fredde e alcune emerse nelle scorse ore. Boga, il Leicester bussa. È stato il grande colpo del mercato di gennaio, ma l’avventura bergamasca di Jéremie Boga potrebbe essere già agli sgoccioli. Su di lui il forte interessamento del Leicester City, che ha perso tra l’altro proprio Lookman in estate, non confermato dopo il prestito al Lipsia e poi arrivato all’. Situazione che resta da monitorare: al suo possibile addio sono legate ovviamente le uscite di Malinovskyi ed eventualmente Muriel. Novità Hateboer. Dalla Spagna rimbalzano voci di un potenziale interesse del Villarreal per ...

