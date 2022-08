TRUFFA DELLA FINTA CONVOCAZIONE DELLA “BRIGATA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vi segnaliamo una nuova TRUFFA per una FINTA CONVOCAZIONE a rispondere di reati di pedopornografia, pedofilia, esibizionismo. Vi arriva una email da un presunto DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI e vi intimano di fornire giustificazioni sul vostro comportamento. In realtà tutto finto, quindi da cestinare. Ecco il testo delle email che vi arriva : ALLA TUA ATTENZIONE: FATTO A ROMA IL xxxx SONO LA SIGNORA MIREILLE BALLESTRAZZI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI, CAPO DELLA BRIGATA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI (BPM). TI CONTATTO POCO DOPO UN SEQUESTRO INFORMATICO DI INFILTRAZIONE INFORMATICA. AUTORIZZATO, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI PEDOPORNOGRAFIA, PEDOFILIA, CYBERPORNOGRAFIA, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vi segnaliamo una nuovaper unaa rispondere di reati di pedopornografia, pedofilia, esibizionismo. Vi arriva una email da un presunto DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI e vi intimano di fornire giustificazioni sul vostro comportamento. In realtà tutto finto, quindi da cestinare. Ecco il testo delle email che vi arriva : ALLA TUA ATTENZIONE: FATTO A ROMA IL xxxx SONO LA SIGNORA MIREILLE BALLESTRAZZI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI, CAPOPER LADEI(BPM). TI CONTATTO POCO DOPO UN SEQUESTRO INFORMATICO DI INFILTRAZIONE INFORMATICA. AUTORIZZATO, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI PEDOPORNOGRAFIA, PEDOFILIA, CYBERPORNOGRAFIA, ...

