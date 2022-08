Lo smart working per docenti e ATA: norme, priorità, modalità. Con modello richiesta da scaricare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fermo restando che lo smart working (anche detto lavoro agile) non rientra più tra le modalità di ordinaria organizzazione della pubblica amministrazione e di esecuzione dell’attività lavorativa, facciamo il punto sulla concessione e il godimento dello smart working per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, alla luce del nuovo anno scolastico e nelle L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fermo restando che lo(anche detto lavoro agile) non rientra più tra ledi ordinaria organizzazione della pubblica amministrazione e di esecuzione dell’attività lavorativa, facciamo il punto sulla concessione e il godimento delloper il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, alla luce del nuovo anno scolastico e nelle L'articolo .

