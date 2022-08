L' Aiea a Zaporizhzhia | domani via all' ispezione | «Vogliamo restarci» Ma è scontro sulla durata della missione | i filorussi | «Nessun pass speciale»

Agenzia_Ansa : La missione dell'Aiea arrivata nella città di Zaporizhzhia. Il più grande impianto nucleare d'Europa nelle mani del… - Agenzia_Ansa : Ucraina: il ,convoglio #Aiea lascia Kiev per Zaporizhzhia, centrale atomica più grande d'Europa #ANSA - repubblica : Gas, dalla Russia iniziato lo stop delle forniture all'Europa. Convoglio Aiea verso Zaporizhzhia. Segui la diretta - telodogratis : Zaporizhzhia, al via la missione dell’AIEA “per evitare un incidente nucleare” - bizcommunityit : Servizi Gb: offensiva ucraina a sud, i russi arretrano | Oggi gli ispettori Aiea nella centrale di Zaporizhzhia, Ki… -

AGI - Gli esperti dell'sono arrivati nella città diper l'ispezione alla centrale nucleare intorno alla quale continuano i bombardamenti. Il convoglio di 19 veicoli, metà dei quali con la scritta 'UN' sui ......53 Kiev, bombe russe su città adiacente centrale11:12 Ucraina, Mosca: "Faremo di tutto per il successo della missione dell'" 10:33 Ucraina, Ispettoridomani ...L’Agenzia internazionale per l’energia atomica è diretta alla centrale nucleare ucraina, da settimane teatro di scontri a fuoco tra gli eserciti russo e ucraino, con enormi rischi per la sicurezza di ...(LaPresse) «È importante affermare con chiarezza l'importanza di questa missione. Si tratta di una missione tecnica, con lo scopo di prevenire un incidente nucleare e di salvaguardare la più grande ce ...