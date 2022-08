Il Milan passa nelle mani di RedBird 

Leggi su agi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato l'acquisizione dell'Associazione Calcioper 1,2 miliardi di euro. Yankee Global Enterprises, proprietaria dei New York Yankees, entra in una partnership strategica e acquisisce una partecipazione di minoranza. RedBird - si legge in una nota - ha una relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è co-proprietario della Yankees Entertainment Sports (YES) Network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti. In qualità di nuovo proprietario di AC, RedBird - si legge - continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del Club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la vittoria del campionato di Serie A. L'esperienza di RedBird nella gestione e ...