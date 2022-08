Guendalina Tavassi | dopo l' Isola ora vuole il Gf Vip | ' Sarei adatta | non ho dubbi'

(Di mercoledì 31 agosto 2022) 'Gf Vip?, non ho'. Dal web arriva l'appello di, aspirante opinionista del Grande Fratello, a pochi mesi dalla sua partecipazione (finita in anticipo) all'...

NotizieNews2 : Guendalina Tavassi rompe il silenzio e racconta la verità. È bufera su Lory Del Santo - infoitcultura : GF Vip 7: Guendalina Tavassi si candida per… - infoitcultura : Isola Dei Famosi, Guendalina Tavassi: vorrebbe tornare al GF Vip nel ruolo di… - dajebro : 4.24 ed il mio unico pensiero continua ad essere che purtroppo anche quest'anno non vedrò Guendalina Tavassi nella casa - fossi_la : @mrcllznn @berlusconi la figlia e' finalista a miss italia e vincera perche e bellissimo tomyyyyyyy ..gaia tavassi… -

Corriere dello Sport

'Gf Vip Sarei adatta, non ho dubbi'. Dal web arriva l'appello di, aspirante opinionista del Grande Fratello, a pochi mesi dalla sua partecipazione (finita in anticipo) all' Isola dei Famosi . Le sue parole arriveranno alle orecchie di Alfonso ...... intervistato da Novella 2000, si è lasciato andare a una confessione inedita : Leggi anchesi candida come opinionista del Grande Fratello Vip Il percorso di Manuel è stato ... Guendalina Tavassi mamma orgogliosa: la figlia Gaia è Miss Cinema Roma 2022 L'ex naufrago si è lasciato andare a un lungo sfogo. Edoardo Tavassi non ce la fa più e stavolta deve dire tutto: ecco cos'è successo ...Poi sono arrivate le dichiarazioni di Guendalina nei confronti di Lory Del Santo, dichiarazioni che hanno fatto balzare dalla sedia i fan. Adesso la Tavassi ha avuto qualcosa da ridire… Leggi ...