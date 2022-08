DIRETTA Juventus-Spezia: segui la partita LIVE (Di mercoledì 31 agosto 2022) Alle 20.45 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scende in campo anche la Juventus contro lo Spezia. La Juventus ha bisogno di vincere. Due pareggi consecutivi in queste prime tre giornate di campionato hanno presentato ai tifosi una squadra sicuramente in crescendo, ma che in questa fase iniziale non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Alle 20.45 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scende in campo anche lacontro lo. Laha bisogno di vincere. Due pareggi consecutivi in queste prime tre giornate di campionato hanno presentato ai tifosi una squadra sicuramente in crescendo, ma che in questa fase iniziale non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - Frances50881760 : RT @Ftbnews24: Le ultime di calciomercato in diretta dal Gallia di Milano con @vanoluca2 ?? #Calciomercato #SerieA #Juventus #Napoli #Inte… - MarchesePress : RT @Ftbnews24: Le ultime di calciomercato in diretta dal Gallia di Milano con @vanoluca2 ?? #Calciomercato #SerieA #Juventus #Napoli #Inte… - sportli26181512 : Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il pareggio contro la Roma, la Juvent… - ZonaBianconeri : RT @Ftbnews24: Le ultime di calciomercato in diretta dal Gallia di Milano con @vanoluca2 ?? #Calciomercato #SerieA #Juventus #Napoli #Inte… -