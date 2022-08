Daspo ai due tifosi della Fiorentina che hanno avuto un alterco con Spalletti

Larry1968270160 : @Gazzetta_it Pochi due anni.Daspo a vita. - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Schiaffo a #Spalletti: due anni di #Daspo al tifoso della Fiorentina - MargheP1 : RT @giannattasius: Ufficiale: #Daspo di 2 anni ai due tifosi della @acffiorentina che hanno avuto il diverbio con #Spalletti. Daspo di 3 an… - AlessandroSali4 : RT @ValerioIafrate: I due anni di daspo al mascalzone voleva schiaffeggiare #Spalletti sono una sanzione irrisoria, e inutile. Un paese con… - CorriereToscano : #Firenze #Spalletti #Daspo di due anni agli aggressori del tecnico @Napoli Tre anni a un tifoso #Napoli per aver ce… -

Stesso provvedimento anche per l'altro tifoso che ha lanciato una bottiglietta di plastica in faccia al tecnico del ...Il questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato in mattinatanei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia di Stato a seguito degli episodi, avvenuti ...Il Questore di Firenze ha ordinato due Daspo verso i due tifosi viola protagonisti di un alterco con il tecnico azzurro Luciano Spalletti: non potranno andare in alcuno stadio per due anni ...In Fiorentina-Napoli aveva offeso il tecnico azzurro e sua madre per tutto l’incontro. Al momento del chiarimento con Spalletti, ha cercato di colpirlo ...