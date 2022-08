Cremonese, sfuma il colpo Jean Onana: il centrocampista è pronto a firmare per il Lens (Di mercoledì 31 agosto 2022) Jean Onana con ogni probabilità non giocherà in Serie A nella prossima stagione. Il centrocampista del Bordeaux, sondato da Milan e Spezia e recentemente accostato alla Cremonese, sarebbe infatti pronto a firmare per il Lens. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ il club che ora milita in Ligue 2 avrebbe accettato una proposta leggermente inferiore a quella dei grigiorossi, ma con una percentuale sulla futura rivendita più alta. Anche il giocatore sarebbe più orientato a restare in Francia, ma nelle ultime ore l’affare potrebbe essere messo in stand-by per un possibile inserimento di un club spagnolo. Il futuro di Onana, dunque, resta ancora in bilico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022)con ogni probabilità non giocherà in Serie A nella prossima stagione. Ildel Bordeaux, sondato da Milan e Spezia e recentemente accostato alla, sarebbe infattiper il. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ il club che ora milita in Ligue 2 avrebbe accettato una proposta leggermente inferiore a quella dei grigiorossi, ma con una percentuale sulla futura rivendita più alta. Anche il giocatore sarebbe più orientato a restare in Francia, ma nelle ultime ore l’affare potrebbe essere messo in stand-by per un possibile inserimento di un club spagnolo. Il futuro di, dunque, resta ancora in bilico. SportFace.

