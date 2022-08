Calciomercato Juventus – L’arrivo di Paredes a Torino | VIDEO (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prima serata torinese per Leandro Paredes. Il nuovo regista della Juventus è atterrato all'aeroporto di Caselle con la moglie e i due figli, poi si è recato all'Allianz Stadium per la sfida con lo Spezia. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prima serata torinese per Leandro. Il nuovo regista dellaè atterrato all'aeroporto di Caselle con la moglie e i due figli, poi si è recato all'Allianz Stadium per la sfida con lo Spezia.

