Brucia stabile abbandonato a Milano | salvati tre clochard

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Un vasto incendio, scoppiato in unodi quattro piani in via Marco Quintiliano, alla periferia est di, occupato da senzatetto, ha tenuto impegnati con numerose squadre i vigili dl fuoco ...

Un vasto incendio, scoppiato in uno stabile di quattro piani in via Marco Quintiliano, alla periferia est di Milano, occupato da senzatetto, ha tenuto impegnati con numerose squadre i vigili dl fuoco dalle 23 di ieri sera fino alle 4 di ... Le fiamme sono partite dalle cantine, dove c'erano bombole Gpl e hanno raggiunto in breve tempo la parte esterna del palazzo: gli abitanti ...