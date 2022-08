Atletica, Roberta Bruni riscrive il record italiano di salto con l’asta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una serata piovosa ma ricca di acuti quella di ieri a Rovereto. Al Palio Città della Quercia diverse stelle dell’Atletica nazionale e internazionale si sono confrontate tra loro regalando delle ottime prestazioni al pubblico presente. Tra queste vi era anche Roberta Bruni che ha potuto riscrivere il suo stesso record italiano di salto con l’asta. Un 4,72 fatto al terzo e ultimo tentativo disponibile che ha sancito la sua continua crescita nell’arco della stagione. Roberta Bruni fissa a 4,72 il record italiano di salto con l’asta Roberta Bruni -Monaco di Baviera (Germania) 13-21 /08/2022 Campionati Europei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una serata piovosa ma ricca di acuti quella di ieri a Rovereto. Al Palio Città della Quercia diverse stelle dell’nazionale e internazionale si sono confrontate tra loro regalando delle ottime prestazioni al pubblico presente. Tra queste vi era ancheche ha potutore il suo stessodicon. Un 4,72 fatto al terzo e ultimo tentativo disponibile che ha sancito la sua continua crescita nell’arco della stagione.fissa a 4,72 ildicon-Monaco di Baviera (Germania) 13-21 /08/2022 Campionati Europei ...

Eurosport_IT : ROBERTA BRUNI VOLA IN ALTO! ???????? Al meeting di Rovereto l'azzurra migliora il suo primato nel salto con l'asta su… - siba76381099 : RT @atleticaitalia: ?? VIDEO | il salto #record di Roberta Bruni ???????????? 4,72 nell'asta a Rovereto, un centimetro in più del suo primato ita… - zazoomblog : Atletica un record di cuore per Roberta Bruni: “472 voluto a tutti i costi” - #Atletica #record #cuore #Roberta - Mazzucchelli92 : RT @atleticaitalia: ?? VIDEO | il salto #record di Roberta Bruni ???????????? 4,72 nell'asta a Rovereto, un centimetro in più del suo primato ita… - ItalyinRDC : RT @atleticaitalia: ?? VIDEO | il salto #record di Roberta Bruni ???????????? 4,72 nell'asta a Rovereto, un centimetro in più del suo primato ita… -