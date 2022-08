Ultime Notizie – Risultati in rialzo per Serenissima Ristorazione, oltre 400 mln fatturato e utile netto sopra 10 mln (Di martedì 30 agosto 2022) fatturato oltre 400 milioni di euro e utile netto superiore a 10 milioni di euro: Risultati in forte crescita ed estremamente positivi nel 2021 per tutti i principali indicatori per il gruppo Serenissima Ristorazione, leader in Italia nel settore della Ristorazione collettiva e commerciale. In base al bilancio di esercizio 2021 approvato dal Consiglio di amministrazione del gruppo, il fatturato consolidato si è attestato a 405.385.735 di euro (+23,71% rispetto al 2020); Ebidta consolidato, a 25.593.642 euro (+164,8%) e anche per gli utili si è registrato un incremento a due cifre rispetto al 2020 a 10.797.562 euro (+ 23,7%). L’assemblea dei soci ha anche rinnovato le cariche sociali, confermando alla presidenza il fondatore ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022)400 milioni di euro esuperiore a 10 milioni di euro:in forte crescita ed estremamente positivi nel 2021 per tutti i principali indicatori per il gruppo, leader in Italia nel settore dellacollettiva e commerciale. In base al bilancio di esercizio 2021 approvato dal Consiglio di amministrazione del gruppo, ilconsolidato si è attestato a 405.385.735 di euro (+23,71% rispetto al 2020); Ebidta consolidato, a 25.593.642 euro (+164,8%) e anche per gli utili si è registrato un incremento a due cifre rispetto al 2020 a 10.797.562 euro (+ 23,7%). L’assemblea dei soci ha anche rinnovato le cariche sociali, confermando alla presidenza il fondatore ...

