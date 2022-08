Sparatoria a Prato | locale chiuso per 40 giorni - Cronaca - lanazione it

toscanamedianew : Sparatoria al circolo, locale chiuso 40 giorni - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Sparatoria a Prato, feriti 4 imprenditori cinesi ad aprire il fuoco sarebbero stati dei connazionali (si sta scatenando anch… - iltirreno : Prato, irruzione con pistola nel locale: gambizzati quattro clienti. La concorrenza sleale è una delle piste battut… - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: Sparatoria a Prato, feriti 4 imprenditori cinesi ad aprire il fuoco sarebbero stati dei connazionali (si sta scatenando anch… - infoitinterno : Prato, sparatoria in circolo privato: quattro feriti -

Una volante della polizia Per approfondire : Articolo :, i quattro imprenditori gambizzati sono tutti pregiudicati Articolo :in circolo privato: quattro feritiIl questore di, Giuseppe Cannizzaro, chiude per 40 giorni il circolo in via dei Confini, trae Campi Bisenzio, dove domenica sera quattro imprenditori cinesi sono stati gambizzati a colpi di pistola da due connazionali ( leggi ). Il provvedimento è stato notificato oggi, martedì 30 ...PRATO: Nell'assalto 4 persone erano rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Si cercano due persone che avrebbero agito a volto coperto per poi fuggire ...Le vittime – tutte tra i 30 e i 50 anni – sono state attinte da colpi alle gambe: due sono feriti in maniera più grave e sono ancora ricoverati all’ospedale Santo… Leggi ...