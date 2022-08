Serie A: pareggio del Milan, Berardi sbaglia un rigore (Di martedì 30 agosto 2022) Risultati Serie A della quarta giornata nel primo anticipo Sassuolo-Milan termina 0-0, secondo pareggio fuori casa per la squadra di Pioli. I rossoneri hanno avuto anche un dominio territoriale nel primo tempo, ma alla fine non sono riusciti a andare oltre lo 0-0 sul difficile campo del Sassuolo nonostante gli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro nel secondo tempo. I neroverdi possono anche recriminare per un rigore sbagliato da Berardi contro il Milan, che avrebbe potuto anche portare la vittoria alla squadra emiliana. Sicuramente un pareggio che non fa felice i rossoneri che ora posso o perdere terreno rispetto alle principali avversarie come Napoli, Juve, Inter, Roma e Lazio. Inoltre il Milan bella prossima giornata di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) RisultatiA della quarta giornata nel primo anticipo Sassuolo-termina 0-0, secondofuori casa per la squadra di Pioli. I rossoneri hanno avuto anche un dominio territoriale nel primo tempo, ma alla fine non sono riusciti a andare oltre lo 0-0 sul difficile campo del Sassuolo nonostante gli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro nel secondo tempo. I neroverdi possono anche recriminare per unto dacontro il, che avrebbe potuto anche portare la vittoria alla squadra emiliana. Sicuramente unche non fa felice i rossoneri che ora posso o perdere terreno rispetto alle principali avversarie come Napoli, Juve, Inter, Roma e Lazio. Inoltre ilbella prossima giornata di ...

