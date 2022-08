Scuola, Pacifico (Anief): "Non ci sono risorse in decreto Aiuti bis" (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Labitalia) - "Il governo dimentica che anche la Scuola è una priorità del Paese. Nel decreto Aiuti bis non ci sono risorse per la Scuola". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, in occasione della manifestazione organizzata oggi a Roma ( VIDEO ). "Vogliamo - sottolinea - che la Scuola sia messa al centro anche a questa fine di legislatura, vogliamo delle modifiche immediate ed urgenti per aiutare anche la Scuola". "Si parla - spiega - di un docente esperto che sarà nominato, bene che vada, tra 10 anni, e non si parla invece di come riaprire il 1° settembre. Per questo, stiamo manifestando il 30 agosto. Non vogliamo norme che riguardano qualcosa che avvenga tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Labitalia) - "Il governo dimentica che anche laè una priorità del Paese. Nelbis non ciper la". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Marcello, presidente nazionale di, in occasione della manifestazione organizzata oggi a Roma ( VIDEO ). "Vogliamo - sottolinea - che lasia messa al centro anche a questa fine di legislatura, vogliamo delle modifiche immediate ed urgenti per aiutare anche la". "Si parla - spiega - di un docente esperto che sarà nominato, bene che vada, tra 10 anni, e non si parla invece di come riaprire il 1° settembre. Per questo, stiamo manifestando il 30 agosto. Non vogliamo norme che riguardano qualcosa che avvenga tra ...

AGTW_it : Manifestazione #scuola, Pacifico (Anief): «Per riaprire servono 40mila persone dell'organico covid» #30agosto - lifestyleblogit : Scuola, Pacifico (Anief): 'Non ci sono risorse in decreto Aiuti bis' - - AniefTorino : Anief su La Tecnica della Scuola - Manifestazione 30 agosto, Pacifico: “Nel decreto Aiuti Bis non c’è niente di uti… - TecnicaScuola : Manifestazione 30 agosto, Pacifico (Anief): “Nel decreto Aiuti Bis non c’è niente di utile per la scuola” --… - zazoomblog : Scuola Pacifico (Anief): Non ci sono risorse in decreto Aiuti bis - #Scuola #Pacifico #(Anief): #risorse -