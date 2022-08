Maignan: “Paragoni con Donnarumma? A me non cambia niente” (Di martedì 30 agosto 2022) Mike Maignan, portiere del Milan, è arrivato l'anno passato per sostituire Gianluigi Donnarumma, accasatosi al PSG a parametro zero Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Mike, portiere del Milan, è arrivato l'anno passato per sostituire Gianluigi, accasatosi al PSG a parametro zero

CCokina12 : RT @pasqlaragione: ??? Maignan su Donnarumma: “Paragoni? Non ho mai sentito la pressione, non mi cambia niente. Prima di ogni partita mi iso… - PassioneMilan3 : Maignan a Dazn: “Volevo riportare il Milan al suo livello. Paragoni con Donnarumma? Non mi interessa” #AcMilan… - PianetaMilan : .@mmseize: 'Paragoni con @gigiodonna1? A me non cambia niente' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan… - MilanSpazio : Maignan a DAZN: “Paragoni con Donnarumma? Vi dico la mia” - friggio1983 : RT @pasqlaragione: ??? Maignan su Donnarumma: “Paragoni? Non ho mai sentito la pressione, non mi cambia niente. Prima di ogni partita mi iso… -