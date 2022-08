Juve - Spezia, Allegri: "Ci sono i rientri di Di Maria e Fagioli" (Di martedì 30 agosto 2022) Riecco la Juve all'Allianz Stadium a distanza di pochi giorni. Questa volta arriva lo Spezia, sulla carta un avversario più semplice della Roma. Ma i bianconeri sono reduci da due pari consecutivi e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022) Riecco laall'Allianz Stadium a distanza di pochi giorni. Questa volta arriva lo, sulla carta un avversario più semplice della Roma. Ma i bianconerireduci da due pari consecutivi e ...

LucaRuss0 : VERSO JUVE-SPEZIA, Allegri: “Abbiamo lasciato 4 punti per strada, domani dobbiamo aggredire la partita. Di Maria è… - MondoBN : VERSO JUVE-SPEZIA, Allegri: “Abbiamo l - Fabio64535537 : RT @ilbianconerocom: Allegri LIVE: 'Regalati 4 punti, domani torna Di Maria' - SciarraMattia1 : CONFERENZA #Allegri #JuveSpezia live : 'I giocatori non hanno bisogno di riposare. Domani sarà una partita importan… - dusanxfc : a disposizione per juve-spezia e tornatooooo ?? -