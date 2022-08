In Germania è partito il primo treno a idrogeno: ecco come funziona (Di martedì 30 agosto 2022) Nel futuro, i treni a idrogeno potrebbero diventare la norma nella mobilità ferroviaria. E per avere un assaggio di ciò che sarà, potete andare in Bassa Sassonia, in Germania, dove sta prendendo forma la prima tratta 100% a idrogeno. I treni tedeschi a idrogeno Alstom, un’azienda che si occupa di mobilità intelligente e sostenibile, ha annunciato il primo treno a idrogeno al mondo, il Coradia iLint. Questo mezzo ha raggiunto un altro traguardo storico a Bremervörde, in Bassa Sassonia, Germania. D’ora in poi verrà infatti utilizzato per il trasporto passeggeri sulla prima tratta al mondo al 100% a idrogeno. Questo treno regionale, a bassa rumorosità, emette soltanto vapore e acqua condensata. I 14 veicoli a celle a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Nel futuro, i treni apotrebbero diventare la norma nella mobilità ferroviaria. E per avere un assaggio di ciò che sarà, potete andare in Bassa Sassonia, in, dove sta prendendo forma la prima tratta 100% a. I treni tedeschi aAlstom, un’azienda che si occupa di mobilità intelligente e sostenibile, ha annunciato ilal mondo, il Coradia iLint. Questo mezzo ha raggiunto un altro traguardo storico a Bremervörde, in Bassa Sassonia,. D’ora in poi verrà infatti utilizzato per il trasporto passeggeri sulla prima tratta al mondo al 100% a. Questoregionale, a bassa rumorosità, emette soltanto vapore e acqua condensata. I 14 veicoli a celle a ...

