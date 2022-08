Energia, Salvini “Servono 30 miliardi, anche a deficit” (Di martedì 30 agosto 2022) GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Servono 30 miliardi, anche a deficit, perchè altrimenti sarà una strage di migliaia di posti di lavoro. Prendere il modello Macron, non ne propongo altri. La Francia sta investendo decine di miliardi da distribuire a chi produce, e distribuisce Energia, per avere un tetto massimo all’aumento delle bollette”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Gela, nel Nisseno, per il suo tour elettorale siciliano.“Ci sono bollette che stanno triplicando, quadruplicando, e ottobre è lontano, bisogna intervenire adesso, a settembre – aggiunge -. Il Parlamento e il Governo sono in carica quindi possono e devono intervenire. Spero che Letta, faccio un esempio, accolga questo impegno. Perchè va bene aspettare l’intervento dell’Europa, e se ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “30, perchè altrimenti sarà una strage di migliaia di posti di lavoro. Prendere il modello Macron, non ne propongo altri. La Francia sta investendo decine dida distribuire a chi produce, e distribuisce, per avere un tetto massimo all’aumento delle bollette”. Così il leader della Lega, Matteo, a Gela, nel Nisseno, per il suo tour elettorale siciliano.“Ci sono bollette che stanno triplicando, quadruplicando, e ottobre è lontano, bisogna intervenire adesso, a settembre – aggiunge -. Il Parlamento e il Governo sono in carica quindi possono e devono intervenire. Spero che Letta, faccio un esempio, accolga questo impegno. Perchè va bene aspettare l’intervento dell’Europa, e se ...

