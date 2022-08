Corruzione al Miur, procura: "Oltre 3 milioni di mazzette all'ex capa Giovanna Boda in cambio di appalti per 23 mln" (Di martedì 30 agosto 2022) La manager riceveva regali di ogni sorta. Il pm Carlo Villani ha chiuso le indagini quantificando il volume di soldi dati, e altri promessi, all'ex capa dipartimento per le risorse umane e a diversi componenti del suo staff. L'atto prelude alla richiesta di rinvio a giudizio Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) La manager riceveva regali di ogni sorta. Il pm Carlo Villani ha chiuso le indagini quantificando il volume di soldi dati, e altri promessi, all'exdipartimento per le risorse umane e a diversi componenti del suo staff. L'atto prelude alla richiesta di rinvio a giudizio

repubblica : Corruzione al Miur, procura: 'Oltre 3 milioni di mazzette all'ex capa Giovanna Boda in cambio di appalti per 23 mln… - fattoquotidiano : Appalti Miur, chiusa l’indagine: l’imprenditore Bianchi di Castelbianco e l’ex dirigente Boda rischiano il processo… - Corriere : Tangenti sugli appalti al Miur, in 15 verso il processo: accusata di corruzione anche Giovanna Boda - ParuoloS : RT @repubblica: Corruzione al Miur, procura: 'Oltre 3 milioni di mazzette all'ex capa Giovanna Boda in cambio di appalti per 23 mln' [di Gi… - paolomoderato : @silvio_garofalo Liaisons dangereuses. Vedere caso corruzione Miur che ho postato ieri -