Ucraina: i tecnici Aieia a Zaporizhzhia entro la settimana (Di lunedì 29 agosto 2022) - Del gruppo di 14 persone, farà parte anche il direttore generale Rafael Grossi: 'E' una missione di assistenza. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e ...

