Thiaw al Milan | iniziate le visite mediche | poi la firma

AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - AntoVitiello : #Thiaw arriva domani a Milano, visite lunedì, il #Milan ha scelto il difensore centrale - AntoVitiello : #Pioli su #Thiaw: “Dovrebbe arrivare domani, giocatore di grande prospettiva, buona tecnica e fisicità, ragazzo che… - gippu1 : Malick Thiaw è il secondo calciatore della storia del #Milan acquistato dallo Schalke 04, dopo Jens Lehmann. - andmargheritoni : RT @DiMarzio: .@acmilan: iniziate le visite mediche per Malick #Thiaw #calciomercato #SerieA -

Ilabbraccia il difensore, il centrale è arrivato alla Clinica la Madonnina per iniziare le visite mediche Ilabbraccia il difensore, il centrale è arrivato alla Clinica la ...Il nuovo difensore delè arrivato di prima mattina alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito. Ecco il suo primo saluto ai ...Il difensore tedesco è arrivato al centro medico La Madonnina per sostenere i test fisici prima della firma del contratto quadriennale da circa 800 mila euro a stagione ...