Scuola, tutti in Dad (ma solo di sabato) per risparmiare energia: la proposta (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel vademecum sulle misure anti-covid del Miur, inviato alle scuole per l'anno scolastico 2022-23, si legge che "da strategie di contrasto della diffusione... Leggi su europa.today (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel vademecum sulle misure anti-covid del Miur, inviato alle scuole per l'anno scolastico 2022-23, si legge che "da strategie di contrasto della diffusione...

LuigiGallo15 : Se tornano le destre al governo ci saranno tagli alla scuola come nel passato. Al sud in tutti gli uninominali l'al… - pdnetwork : ?? Sono stati anni duri per la #scuola, i ragazzi e le famiglie ed è più che mai necessario impegnarsi per rendere i… - pdnetwork : Le disuguaglianze che iniziano da bambini sono insopportabili. Per questo per noi sono così importanti le proposte… - Bruno72513183 : @pdnetwork @SimonaMalpezzi @antoniomisiani Se la scuola è d'obbligo i libri DEVONO essere gratuiti per tutti - PalermoToday : Scuola, tutti in Dad (ma solo di sabato) per risparmiare energia: la proposta -