Sampdoria, ha firmato il nuovo colpo a centrocampo: dal Tottenham! (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il pesante 4-0 subito ieri dalla Salernitana, la Samp cerca di ripartire col piede giusto dal mercato. È in arrivo per il tecnico Giampaolo un importante rinforzo dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Marco Conterio, si tratta di Harry Winks, mediano (all'occorrenza anche mezz'ala) inglese classe '96. Arrivato ad appena 6 anni nel vivaio degli Spurs, di lì in poi inizia la sua scalata fino alla prima squadra, raggiunta nel 2014. Winks Sampdoria Prestito Nonostante in questo lasso di tempo non sia mai stato a tutti gli effetti un titolare del Tottenham, Winks è comunque riuscito a ritagliarsi il proprio spazio, diventando una pedina importante nello scacchiere dei diversi allenatori che si sono susseguiti sulla panchina degli inglesi, soprattutto con Mauricio Pochettino. In 8 stagioni da professionista nel nord di Londra ha infatti collezionato ...

Sampdoria, Harry Winks ha firmato: domani l'arrivo a Genova Genova " Harry Winks ha firmato ieri sera il contratto con la Sampdoria. E domani è atteso a Genova . Il centrocampista inglese arriva in prestito con diritto di riscatto di circa 25 milioni . Le trattative tra l'avvocato ... Salernitana show: travolta la Sampdoria Con la Sampdoria il potenziale della squadra è venuto decisamente alla luce. La Salernitana ha ... E così dopo solo otto minuti è arrivato il primo gol firmato da Dia, ottimo esordio per lui, ...