Pogba: ‘Sono stato sequestrato da una banda armata’. Il calciatore juventino accusa il fratello (Di lunedì 29 agosto 2022) Un fatto allucinante, che ha lasciato tutti in balia dello sconvolgimento più totale. Secondo quanto da lui stesso testimoniato e dichiarato, una banda criminale avrebbe rapito e ricattato il calciatore Paul Pogba, minacciandolo con fucili d’assalto e tentando di estorcergli denaro per 13 milioni di euro. Rapito e ricattato da una banda criminale L’inquietante racconto – secondo i media internazionali – proviene direttamente dal centrocampista juventino che ha rivelato tutto alle forze dell’ordine francesi. I fatti sconvolgenti risalirebbero allo scorso marzo: il calciatore, famoso in tutto il mondo, sarebbe stato trascinato da uomini armati e incappucciati in un appartamento a Parigi, dove sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione. Il calciatore si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Un fatto allucinante, che ha lasciato tutti in balia dello sconvolgimento più totale. Secondo quanto da lui stesso testimoniato e dichiarato, unacriminale avrebbe rapito e ricattato ilPaul, minacciandolo con fucili d’assalto e tentando di estorcergli denaro per 13 milioni di euro. Rapito e ricattato da unacriminale L’inquietante racconto – secondo i media internazionali – proviene direttamente dal centrocampistache ha rivelato tutto alle forze dell’ordine francesi. I fatti sconvolgenti risalirebbero allo scorso marzo: il, famoso in tutto il mondo, sarebbetrascinato da uomini armati e incappucciati in un appartamento a Parigi, dove sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione. Ilsi ...

