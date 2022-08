Mtv Video Music Awards 2022, i Maneskin trionfano come Best alternative. Tutti i vincitori (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande successo per i Maneskin agli Mtv Video Music Awards. Il gruppo rock ha trionfato nella categoria Miglior Video alternativo, con la canzone I wanna be your slave. I Maneskin sono la prima band italiana a vincere un premio per il miglior Video alternativo. Il frontman della band, Damiano David, ha commentato così la vittoria: E’ straordinario, non ce lo aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ma?neskin (@Maneskinofficial) Damiano si è esibito sul palco con un look che ha lasciato poco spazio all’immaginazione: Grande successo anche per Harry Styles e Taylor Swift. Ecco Tutti i vincitori ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022) Grande successo per iagli Mtv. Il gruppo rock ha trionfato nella categoria Miglioralternativo, con la canzone I wanna be your slave. Isono la prima band italiana a vincere un premio per il miglioralternativo. Il frontman della band, Damiano David, ha commentato così la vittoria: E’ straordinario, non ce lo aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ma?neskin (@official) Damiano si è esibito sul palco con un look che ha lasciato poco spazio all’immaginazione: Grande successo anche per Harry Styles e Taylor Swift. Ecco...

Agenzia_Ansa : I Måneskin hanno fatto la storia agli Mtv Video Music Awards 2022, diventando la prima band italiana a vincere un p… - fanpage : #VMAs Nuovo record per i Maneskin. Al gruppo è andato il premio per il miglior video alternativo assegnato durant… - RaiNews : La performance di Damiano David farà a lungo parlare di sé #VMAs @thisismaneskin - antoniopatrizzi : RT @fanpage: #VMAs Nuovo record per i Maneskin. Al gruppo è andato il premio per il miglior video alternativo assegnato durante gli MTV V… - VelvetMagIta : #MTVVMAs: Maneskin prima band italiana con un premio, Taylor Swift video dell’anno #VelvetMag #Velvet -