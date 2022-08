La musica è troppo alta, lui irrompe nel Bar con una Katana: “Basta con questo chiasso” (Di lunedì 29 agosto 2022) Attimi di paura in Provincia di Latina dove un uomo ha fatto irruzione in un Bar armato di Katana. Mirino dell’esagitato i gestori di un Bar colpevoli, a suo giudizio, di tenere la musica troppo alta. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Leggi anche: Latina. Giallo nella notte, due auto prendono fuoco, i proprietari: “Mai ricevuto minacce” Gestori di un bar minacciati a Minturno Il tutto è successo a Minturno. L’uomo, di 29 anni, si è presentato all’interno di un locale con il preciso intento di far abbassare il volume della musica del bar come detto. Per questo non si è fatto scrupoli a brandire la spada contro i gestori. Ad evitare il peggio ci hanno allora pensato i Carabinieri del NORM Sez. radiomobile che hanno poi denunciato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Attimi di paura in Provincia di Latina dove un uomo ha fatto irruzione in un Bar armato di. Mirino dell’esagitato i gestori di un Bar colpevoli, a suo giudizio, di tenere la. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Leggi anche: Latina. Giallo nella notte, due auto prendono fuoco, i proprietari: “Mai ricevuto minacce” Gestori di un bar minacciati a Minturno Il tutto è successo a Minturno. L’uomo, di 29 anni, si è presentato all’interno di un locale con il preciso intento di far abbassare il volume delladel bar come detto. Pernon si è fatto scrupoli a brandire la spada contro i gestori. Ad evitare il peggio ci hanno allora pensato i Carabinieri del NORM Sez. radiomobile che hanno poi denunciato il ...

