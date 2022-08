Il nuovo look di Delia Duran fa arrabbiare i fan di Soleil. Notate delle somiglianze? (Di lunedì 29 agosto 2022) Delia Duran è comparsa sui social con un nuovo sfavillante look che però ha fatto storcere il naso ai sostenitori di Soleil Sorge, trovandolo fin troppo simile alla “rivale” di quello che fu il triangolo amoroso più chiacchierato della scorsa edizione del GF Vip. LEGGI ANCHE : – ‘È tutto una tragedia’: brutta sorpresa per Lulu, Jessica, Giacomo Urtis e la De Vitis di rientro Ultimamente infatti, Soleil Sorge ha mostrato delle treccine lunghissime, e Delia ha deciso di optare per una lunghissima e voluminosa chioma che ha suscitato il paragone tra gli utenti di Twitter. “Delia con i capelli lunghi vuole copiare Sole, ma scansati”, ha twittato un fan. “Le copie non saranno mai come gli originali (cit)” ha scritto qualcun altro. ... Leggi su funweek (Di lunedì 29 agosto 2022)è comparsa sui social con unsfavillanteche però ha fatto storcere il naso ai sostenitori diSorge, trovandolo fin troppo simile alla “rivale” di quello che fu il triangolo amoroso più chiacchierato della scorsa edizione del GF Vip. LEGGI ANCHE : – ‘È tutto una tragedia’: brutta sorpresa per Lulu, Jessica, Giacomo Urtis e la De Vitis di rientro Ultimamente infatti,Sorge ha mostratotreccine lunghissime, eha deciso di optare per una lunghissima e voluminosa chioma che ha suscitato il paragone tra gli utenti di Twitter. “con i capelli lunghi vuole copiare Sole, ma scansati”, ha twittato un fan. “Le copie non saranno mai come gli originali (cit)” ha scritto qualcun altro. ...

