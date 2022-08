Il meglio degli MTV VMA 2022 tra performance da metaverso | rivincite speciali e ringraziamenti ecologicamente corretti

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 29 agosto 2022) La notteMTV Video Musicsi è svolta in diretta dal Prudential Centre del New Jersey, in una cerimonia- show condotta dallo scoppiettante trio composto da Nicki Minaj, LL Cool J e Jack Harlow: una serata di musica,e, ovviamente, di premi targati MTV – la famigerata statuetta nota come “moonman” fino al 2017, poi ribattezzata “moon person” per evitare discriminazioni di genere. Bad Bunny, Herry Styles e Billie Eilsh sono i tre vincitori dei premi più prestigiosi: l’artista portoricano si è aggiudicato il titolo di Artist of the Year, l’ex One Direction, ormai cantante e attore di pari successo, ha vinto con il suo ultimo disco Harry’s House, eletto come Best Album, mentre il brano Happier Than Ever, titletrack dell’omonimo disco, è stato eletto Song of The Year. Una notte di "prime volte" L’edizione ...