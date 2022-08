Guerra in Ucraina, ancora bombe a Zaporizhzhia. In settimana la missione Aiea alla centrale (Di lunedì 29 agosto 2022) Guerra in Ucraina: una delegazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana. L’annuncio è arrivato dal direttore dell’Aiea Rafael Grossi su Twitter: “Il giorno è arrivato. La missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo.l Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)in: una delegazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica visiterà lanucleare dientro la fine di questa. L’annuncio è arrivato dal direttore dell’Rafael Grossi su Twitter: “Il giorno è arrivato. Ladi supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo.l Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande L'articolo proviene da Inews24.it.

