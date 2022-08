Energia: Calenda, 'per chiedere intervento Draghi serve responsabilità di tutti' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - "La proposta che io ho fatto è semplice, sediamoci e assumiamoci una nostra parte di responsabilità. Chiediamo a Draghi una cosa difficile da fare, una manovra complessa sul prezzo dell'Energia sapendo che è in ordinaria amministrazione, ma ritiriamo le proposte che stanno spaventando i mercati e facciamo il rigassificatore di Piombino. Chiediamo un impegno a Draghi ma assumiamoci la responsabilità. Hanno risposto tutti positivamente tranne Letta, spero lo faccia nelle prossime ore". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24 sul caro Energia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - "La proposta che io ho fatto è semplice, sediamoci e assumiamoci una nostra parte di. Chiediamo auna cosa difficile da fare, una manovra complessa sul prezzo dell'sapendo che è in ordinaria amministrazione, ma ritiriamo le proposte che stanno spaventando i mercati e facciamo il rigassificatore di Piombino. Chiediamo un impegno ama assumiamoci la. Hanno rispostopositivamente tranne Letta, spero lo faccia nelle prossime ore". Lo ha detto Carloa SkyTg24 sul caro

Corriere : Calenda: «Si prepara uno tsunami su energia, spread e titoli. Sganciare i prezzi del gas dalle rinnovabili» - Linkiesta : @CarloCalenda spiega quali misure bisogna adottare per combattere la crisi energetica e finanziaria |… - ringhio1302 : Salvini che chiede una pausa elettorale a Calenda per far risolvere il problema energia a Draghi , colui che a Priv… - SkyTG24 : #Calenda a #CasaItalia: “Al mio appello sull'energia manca solo la risposta di #Letta' - GiuseppeAlfano6 : RT @Corriere: Calenda: «Si prepara uno tsunami su energia, spread e titoli. Sganciare i prezzi del gas dalle rinnovabili» -