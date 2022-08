Elezioni, confermata l’esclusione delle liste di Forza Nuova e Marco Cappato in Lombardia (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Ufficio elettorale della Cassazione ha confermato l’esclusione, decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d’Appello milanese, delle liste presentate in Lombardia per le Elezioni del 25 settembre da Referendum e Democrazia di Marco Cappato e da Forza Nuova, presentata solo per il Senato. Per quanto riguarda la lista di Cappato, le firme raccolte e consegnate per la prima volta in modalità digitale all’interno di una chiavetta Usb sono state respinte. Per Forza Nuova, invece, il problema è stata la non raccolta di firme. Il movimento di estrema destra aveva sostenuto la non necessità di presentare firme in quanto «collegato a un componente del Parlamento». La persona citata da ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Ufficio elettorale della Cassazione ha confermato, decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d’Appello milanese,presentate inper ledel 25 settembre da Referendum e Democrazia die da, presentata solo per il Senato. Per quanto riguarda la lista di, le firme raccolte e consegnate per la prima volta in modalità digitale all’interno di una chiavetta Usb sono state respinte. Per, invece, il problema è stata la non raccolta di firme. Il movimento di estrema destra aveva sostenuto la non necessità di presentare firme in quanto «collegato a un componente del Parlamento». La persona citata da ...

