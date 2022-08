(Di lunedì 29 agosto 2022) Si riunirà il 31 Agosto 2022, alle ore 12.00, la Commissione Elettorale Comunale, costituita dal sindaco Alberto Arcidiacono, in qualità di presidente, e dai consiglieri comunali Davide Mirto, Giuseppe Di Verde e Riccardo Oddo. La Commissione dovràre i 108che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per ledella Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 settembre 2022. La Commissione dovrà procedere anche a formare la graduatoria di 15 ulterioritivi che verranno chiamati per sostituire gliti in caso di eventuale rinuncia o impedimento. Itivi degliverranno prelevati dall’albo unico deglicomposto da ...

filodirettomonreale.it

...intende sottoporre ai segretari regionali dei Partiti e dei movimenti impegnati nelle... sollecitiamo anche la riduzione dei costi di elettricità e gas, aumentati del% nell'ultimo anno, ...... sollecitiamo anche la riduzione dei costi di elettricità e gas, aumentati del% nell'ultimo ... confartigianato2022 Elezioni, 108 scrutatori per 36 sezioni, mercoledì la nomina Anche in Calabria la Confartigianato è pronta a incontrare i candidati in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. E lo farà con un documento, già trasmesso ai leader nazionali dei pa ...Anche in Calabria la Confartigianato è pronta a incontrare i candidati in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. E lo farà con un documento, già trasmesso ai leader nazionali dei pa ...