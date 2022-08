Don’t Worry Darling, Florence Pugh in rottura con Olivia Wilde? A rischio Venezia79 (Di lunedì 29 agosto 2022) Florence Pugh ha rivelato di voler limitare le apparizioni promozionali per Don’t Worry Darling, alimentando le voci di una rottura con Olivia Wilde. Ma cosa è accaduto tra l’interprete e la regista della pellicola attesa a Venezia79? E, soprattutto, la presenza dell’attrice è a rischio? Ecco cosa si sa. Don’t Worry Darling è indubbiamente uno dei titoli più attesi alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso. La pellicola, di e con Olivia Wilde, vanta inoltre la partecipazione di Harry Styles, Chris Pine e Florence Pugh. Proprio quest’ultima è ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 agosto 2022)ha rivelato di voler limitare le apparizioni promozionali per, alimentando le voci di unacon. Ma cosa è accaduto tra l’interprete e la regista della pellicola attesa a? E, soprattutto, la presenza dell’attrice è a? Ecco cosa si sa.è indubbiamente uno dei titoli più attesi alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso. La pellicola, di e con, vanta inoltre la partecipazione di Harry Styles, Chris Pine e. Proprio quest’ultima è ...

