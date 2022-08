Come imparare ad ascoltare le propire intuizioni (Di lunedì 29 agosto 2022) Cosa sono le intuizioni Se volessimo definire le intuizioni potremmo parlare di una forma di voce interiore che parla alla persona, la guida, in momenti ed epifanie specifiche. Di fatto noi usiamo una piccola parte della nostra percezione e ci sono aree intere del cervello che, se attivate, non subiscono programmazioni negative o depotenzianti. Per essere sempre in contatto con le intuizioni occorre avere davvero voglia di stare al centro della nostra essenza. Il risultato? Scelte sensate e che rendono fluido l’andamento di tutto il processo. Per accedere alle intuizioni occorre aumentare il grado di percezione. Inutile dire che passando del tempo da soli/e, ricaricandosi nel silenzio, evitando di spendere tempo in chiacchiere inutili, sapendo stare nella solitudine creativa e concentrando l’attenzione su un libro o ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 agosto 2022) Cosa sono leSe volessimo definire lepotremmo parlare di una forma di voce interiore che parla alla persona, la guida, in momenti ed epifanie specifiche. Di fatto noi usiamo una piccola parte della nostra percezione e ci sono aree intere del cervello che, se attivate, non subiscono programmazioni negative o depotenzianti. Per essere sempre in contatto con leoccorre avere davvero voglia di stare al centro della nostra essenza. Il risultato? Scelte sensate e che rendono fluido l’andamento di tutto il processo. Per accedere alleoccorre aumentare il grado di percezione. Inutile dire che passando del tempo da soli/e, ricaricandosi nel silenzio, evitando di spendere tempo in chiacchiere inutili, sapendo stare nella solitudine creativa e concentrando l’attenzione su un libro o ...

