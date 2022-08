Calciomercato Monza, Berlusconi corre ai ripari: colpo dal Milan (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo un pessimo inizio di stagione il Monza di Berlusconi e Galliani corre ai ripari: obiettivo un calciatore in uscita dal Milan. C’era grande attesa attorno al Monza. In primis per il ritorno in massima serie del duo Berlusconi e Galliani, ma anche tanta curiosità attorno ad una squadra che per la prima volta si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo un pessimo inizio di stagione ildie Gallianiai: obiettivo un calciatore in uscita dal. C’era grande attesa attorno al. In primis per il ritorno in massima serie del duoe Galliani, ma anche tanta curiosità attorno ad una squadra che per la prima volta si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : Trattativa in corso tra #Juventus e #Monza per il prestito di #Rovella ? #calciomercato - DiMarzio : . @ACMonza, entro domani si conta di chiudere per Sacha #Boey, per #Rovella si aspetta l'ok definitivo della… - forumJuventus : ?? Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? L’arrivo di Paredes non dipende dalle uscite della Juve che spera di ch… - serieAnews_com : ???? #Monza, #Berlusconi guarda in casa #Milan. #Bakayoko in uscita è più di un'idea. - FraLauricella : ??#SportMediaset #Calciomercato ??#SerieA domani alle 20,45 #RomaMonza #Belotti potrebbe essere convocato per il c… -