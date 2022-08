Borsa: Milano riduce calo ( - 0,6%), scivolano A2a ed Enel (Di lunedì 29 agosto 2022) riduce il calo Piazza Affari (Ftse Mib - 0,6% a 21.764 punti), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 232,2 punti con il rendimento annuo italiano in crescita di 15,1 punti al 3,833%. Frenano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022)ilPiazza Affari (Ftse Mib - 0,6% a 21.764 punti), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 232,2 punti con il rendimento annuo italiano in crescita di 15,1 punti al 3,833%. Frenano ...

ForexOnlineMeIt : Borsa: apertura in calo per Milano, zavorrata dalle utility | Liguria Business Journal - ForexOnlineMeIt : Borsa: apertura in calo per Milano, zavorrata dalle utility | Liguria Business Journal - fisco24_info : Borsa: Europa debole con futures, Londra chiusa, Milano -1%: Spread sopra i 230 punti, tensione su tutti i titoli d… - infoiteconomia : Borsa: Europa ancora in 'rosso' nel post-Powell, a Milano scivola Pirelli - zazoomblog : Borsa Milano apre in calo -106% - #Borsa #Milano #-106% -