Atalanta, TMW: “Si tratta per un esterno dello Stoccarda” (Di lunedì 29 agosto 2022) Atalanta Stoccarda- Giorno di riposo per gli uomini di Gasperini, dopo la vittoria nella trasferta di ieri a Verona, per 0-1. L’Atalanta è attiva sul mercato in entrata, l’obiettivo primario è trovare un esterno prima della fine del calciomercato, fissata per il 1 Settembre. I Bergamschi lavorano a un colpo importante per la fascia sinistra, si tratta dell’esterno croato classe 1998 Borna Sosa di proprietà dello Stoccarda. La trattativa è stata avviata, i contatti tra le due società sono in corso. Il giocatore è un terzino sinistro di spinta, in grado di svolgere entrambe le posizioni della fascia, sia quella difensiva che offensiva. Ha una notevole abilità nel possesso palla al piede, preciso nel servire cross verso la punta. Per la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022)- Giorno di riposo per gli uomini di Gasperini, dopo la vittoria nella trasferta di ieri a Verona, per 0-1. L’è attiva sul mercato in entrata, l’obiettivo primario è trovare unprima della fine del calciomercato, fissata per il 1 Settembre. I Bergamschi lavorano a un colpo importante per la fascia sinistra, sidell’croato classe 1998 Borna Sosa di proprietà. Lativa è stata avviata, i contatti tra le due società sono in corso. Il giocatore è un terzino sinistro di spinta, in grado di svolgere entrambe le posizioni della fascia, sia quella difensiva che offensiva. Ha una notevole abilità nel possesso palla al piede, preciso nel servire cross verso la punta. Per la ...

