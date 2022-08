Spalletti: «a Firenze i maleducati professionisti, ti insultano con i bambini a due metri» (Di domenica 28 agosto 2022) Luciano Spalletti a Dazn al termine di Fiorentina-Napoli 0-0, la prima domanda è sugli insulti ricevuti dai tifosi della Fiorentina.. «Vogliamo parlare della maleducazione dei tifosi della Fiorentina che sono dietro la panchina? Qua è sempre così. Ti insultano dal primo all’ultimo minuto, dicono robe assurde con i bambini a due metri che li guardano così. Tutta la partita “e tu mamma, la tua mamma”, mia mare ha novant’anni. Ci sono i professionisti della maleducazione che vanno avanti per novanta minuti». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Lucianoa Dazn al termine di Fiorentina-Napoli 0-0, la prima domanda è sugli insulti ricevuti dai tifosi della Fiorentina.. «Vogliamo parlare della maleducazione dei tifosi della Fiorentina che sono dietro la panchina? Qua è sempre così. Tidal primo all’ultimo minuto, dicono robe assurde con ia dueche li guardano così. Tutta la partita “e tu mamma, la tua mamma”, mia mare ha novant’anni. Ci sono idella maleducazione che vanno avanti per novanta minuti». L'articolo ilNapolista.

