Milan-Bologna 2-0, Pioli: “Squadra più matura” (Di domenica 28 agosto 2022) Prima gara senza gol subiti per il Milan in questo campionato e vittoria meritata contro il Bologna. La Squadra di Pioli domina e crea diverse palle gol. E' Leao a sbloccare il match sfruttando alla perfezione un assist di De Ketelaere alla prima da titolare. Nella ripresa, il Bologna presta il fianco alla ricerca del pari e viene punito da una girata di Giroud su palla morbida messa in mezzo da Leao. Milan a 7 con Lazio, Roma e Toro. "Innanzitutto voglio dire che giocare davanti ai nostri tifosi è speciale e ci regala un'emozione e una passione che noi vogliamo tramutare in energia e questo ci aiuta - dice Pioli a fine gara - La Squadra in campo è più matura e attenta ma possiamo anche fare meglio capendo meglio i momenti della ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 agosto 2022) Prima gara senza gol subiti per ilin questo campionato e vittoria meritata contro il. Ladidomina e crea diverse palle gol. E' Leao a sbloccare il match sfruttando alla perfezione un assist di De Ketelaere alla prima da titolare. Nella ripresa, ilpresta il fianco alla ricerca del pari e viene punito da una girata di Giroud su palla morbida messa in mezzo da Leao.a 7 con Lazio, Roma e Toro. "Innanzitutto voglio dire che giocare davanti ai nostri tifosi è speciale e ci regala un'emozione e una passione che noi vogliamo tramutare in energia e questo ci aiuta - dicea fine gara - Lain campo è piùe attenta ma possiamo anche fare meglio capendo meglio i momenti della ...

