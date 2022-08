La favola di Sernicola al primo gol in A | giocava al Matera con Di Lorenzo | la C la sua rampa di lancio

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 agosto 2022) «La Casa di C» racconta, a firma Basile, la storia di Leonardo, terzino della Cremonese che dopo una lunga trafila di prestiti ieri ha segnato il suogol in Serie A. È successo allo Stadio Zini, ai danni del Torino. Cominciò nella Lazio (la sua squadra del cuore), che riuscì a strapparlo alla Roma da bambino, con Bruno Conti che stravedeva per lui. Poi i biancocelesti decisero di non puntarci. «Il talento c’è, ma è troppo basso e magrolino», la motivazione per il quale i biancocelesti decisero di virare su altri profili. Strano, considerando che adesso Leonardo è alto 188 cm. La sua ascesa anche grazie al mental coach Corapi (che allena anche Hernanes, Keita, Candreva…). Riparte dalla Ternana e da una serie di prestiti. La sua carriera si incrocia con quella del capitano del Napoli Di. La Serie C sarà il suo ...