Il lungo addio di Serena Wiliams al tennis

(Di domenica 28 agosto 2022) AGI - Dopo una brillante carriera professionale lunga 27 anni in cui è diventata una delle più grandi giocatrici di tutti i tempi,Williams si prepara a direallì dove tutto è iniziato. La 40enne leggenda dello sport ha messo fine al susseguirsi di indiscrezioni sul futuro e all'inizio di agosto ha rivelato che il "conto alla rovescia" per il suo ritiro era iniziato, con la sua ultima apparizione al Grande Slam prevista agli US Open di New York lunedì. "Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa", ha scritto Williams. "Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto." L'annuncio pone le basi per quello che sarà unemozionante per la Williams, che affronterà la numero 80 del mondo Danka Kovinic nel primo turno all'Arthur Ashe ...