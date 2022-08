I quotidiani promuovono Miretti: gioca e ragiona in verticale, è aria fresca (Di domenica 28 agosto 2022) Uno dei migliori in campo, ieri, per la Juventus (1-1 contro la Roma allo Stadium), è stato il giovane Miretti. I quotidiani gli regalano voti alti in pagella, nettamente sopra la sufficienza: tutti 7. La Stampa si ferma invece a 6,5, ma di lui scrive: “E’ il più giovane in campo, ma gioca con personalità e intelligenza. Non può risolvere tutti i problemi della Juve, però è aria fresca”. Il Corriere della Sera: “Elettrico, preciso, pericoloso. Quando si alza sulla trequarti fa malissimo alla Roma”. La Gazzetta dello Sport: “Personalità, sicurezza tecnica e sapienza tattica: qualità che raramente si abbinano alla gioventù. Trequartista defilato, costringe la difesa ad aprirsi. gioca e ragiona in verticale”. La Repubblica: “Personalità, tecnica, sempre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Uno dei migliori in campo, ieri, per la Juventus (1-1 contro la Roma allo Stadium), è stato il giovane. Igli regalano voti alti in pagella, nettamente sopra la sufficienza: tutti 7. La Stampa si ferma invece a 6,5, ma di lui scrive: “E’ il più giovane in campo, macon personalità e intelligenza. Non può risolvere tutti i problemi della Juve, però è”. Il Corriere della Sera: “Elettrico, preciso, pericoloso. Quando si alza sulla trequarti fa malissimo alla Roma”. La Gazzetta dello Sport: “Personalità, sicurezza tecnica e sapienza tattica: qualità che raramente si abbinano alla gioventù. Trequartista defilato, costringe la difesa ad aprirsi.in”. La Repubblica: “Personalità, tecnica, sempre ...

