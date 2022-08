F1, Gp Belgio: Carlos Sainz (in pole) punta alla seconda vittoria, dove vedere la gara – ORARI e TV (Di domenica 28 agosto 2022) Il Gran Premio del Belgio è la grande occasione per Carlos Sainz di conquistare la sua seconda vittoria in carriera. Lo spagnolo scatta dalla pole position e con Max Verstappen e Charles Leclerc lontani, causa penalità, può sognare il trionfo. Il pilota della Ferrari dovrà guardarsi le spalle da Sergio Perez che parte al suo fianco e ha tra le mani una Red Bull che nel corso del weekend è sembrata avere qualcosa in più rispetto alla Rossa. Chiamati alla rimonta sono Verstappen e Leclerc che scatteranno rispettivamente 14esimo e 15esimo. La gara si annuncia interessante in particolare nella lotta per il podio che potrebbe coinvolgere vari piloti. Chi al momento si trova al terzo posto è Fernando Alonso. Lo spagnolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Il Gran Premio delè la grande occasione perdi conquistare la suain carriera. Lo spagnolo scatta dposition e con Max Verstappen e Charles Leclerc lontani, causa penalità, può sognare il trionfo. Il pilota della Ferrari dovrà guardarsi le spalle da Sergio Perez che parte al suo fianco e ha tra le mani una Red Bull che nel corso del weekend è sembrata avere qualcosa in più rispettoRossa. Chiamatirimonta sono Verstappen e Leclerc che scatteranno rispettivamente 14esimo e 15esimo. Lasi annuncia interessante in particolare nella lotta per il podio che potrebbe coinvolgere vari piloti. Chi al momento si trova al terzo posto è Fernando Alonso. Lo spagnolo ...

