Chiara Ferragni, quando costa il suo abito: la cifra (Di domenica 28 agosto 2022) Chiara Ferragni è tra le influencer italiane più conosciute anche nel resto del mondo. La sua carriera da fashion blogger, inaugurata con l’apertura del blog The Blonde Salad, continua a gonfie vele e ormai l’imprenditrice digitale è diventata il volto dei più noti brand di moda e non solo. Ecco l’ultimo vestito super richiesto tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 28 agosto 2022)è tra le influencer italiane più conosciute anche nel resto del mondo. La sua carriera da fashion blogger, inaugurata con l’apertura del blog The Blonde Salad, continua a gonfie vele e ormai l’imprenditrice digitale è diventata il volto dei più noti brand di moda e non solo. Ecco l’ultimo vestito super richiesto tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - PietroSiffi : RT @madforfree: Chi controlla il controllore? Se la faccenda si trascina dai tempi di Giovenale, c’è un problema, che oggi si chiama fact-c… - pombo1976 : RT @rodari279: Perché se un Bri4tore o Ruggeri dicono la loro di politica tutto va bene, ma se lo fanno Chiara Ferragni o Elodie si prendon… -