CdS – l’identikit del difensore dello Schalke 04

Il lungo inseguimento del Milan alcentrale destinato a completare il pacchetto che già comprende i titolari Fikayo Tomori e Pierre Kalulu e la "chioccia" Simon Kjaer sta per essere coronato con l'acquisto di Malick Thiaw. Milan, in arrivo Malick Thiaw Come ammesso da Stefano Pioli durante il post-partita della gara contro il Bologna, il centrale tedesco classe 2001 dovrebbe arrivare presto a Milanello per mettere le proprie qualità a disposizione del gruppo in vista del via del primo tour ravvicinato di partite, tra campionato e Champions League. Guarda la gallery De Ketelaere-Leao, che asse! Volée Giroud, è festa Milan Malick Thiaw, la consacrazione allodopo due bocciature