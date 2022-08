Calciomercato Napoli, l’offerta definitiva è arrivata: “Tutto fatto” (Di domenica 28 agosto 2022) Tutto fatto in casa Napoli, l’operazione verrà definita probabilmente domani dopo la chiusura totale Sono giorni frenetici in casa Napoli che deve chiudere alcune trattative e consegnare la rosa completa a Luciano Spalletti per affrontare un’anomala stagione per via del Mondiale. L’allenatore partenopeo attende il portiere, si lavora per Keylor Navas che sta trattando la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 agosto 2022)in casa, l’operazione verrà definita probabilmente domani dopo la chiusura totale Sono giorni frenetici in casache deve chiudere alcune trattative e consegnare la rosa completa a Luciano Spalletti per affrontare un’anomala stagione per via del Mondiale. L’allenatore partenopeo attende il portiere, si lavora per Keylor Navas che sta trattando la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, il messaggio dell'agente di #Osimhen sulla situazione #CristianoRonaldo - Napolinolimits : Calciomercato del Napoli con Navas voto 9 Calciomercato del Napoli senza Navas voto 6 - NCN_it : #Navas è ancora bloccato, il portiere non rinuncia ai soldi del #PSG. Nel frattempo #DeLaurentiis ha ribadito la su… -