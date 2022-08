Vlahovic! La punizione perfetta | la palla sotto la traversa e l' esultanza

gippu1 : #Vlahovic entra nel nobilissimo club degli juventini che hanno segnato su punizione alla Roma, un circolo a cui son… - gippu1 : #Vlahovic spezza un digiuno di quasi due anni: la Juventus non segnava su punizione in serie A dal 4 luglio 2020 -… - GiovaAlbanese : E #Vlahovic fa esplodere subito lo Stadium: gran gol su punizione! ?? #JuveRoma - sportli26181512 : Vlahovic illude la Juve, Abraham (su assist di Dybala) pareggia: la Roma è prima: Vlahovic illude la Juve, Abraham… - dr91j : Vlahovic è un grande centravanti. Ha segnato una punizione meravigliosa. Il mio bomber ???? #JuveRoma -

...di Dybala e pareggia il gol iniziale di. Il serbo aveva interrotto l'imbattibilità giallorossa dopo 451' firmando il momentaneo vantaggio bianconero con un gran sinistro suNemmeno due minuti dopo l'inizio di Juve - Roma: Dusanla sblocca e lo fa nel modo meno atteso. Calcio di...Termina 1-1 il match tra Juve e Roma, un risultato che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, erano riusciti a sbloccare la partita dopo meno di un minuto ...In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, né la Juventus né la Roma sono riuscite ad approfittare dell’occasione per conquistare la vetta della classifica ...